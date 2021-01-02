Стоимость биткоина превысила отметку в $30 тысяч

Стоимость биткойна превысила отметку в $30 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствую данные биржи Coindesk.

При этом только утром пал предыдущий рекорд – по состоянию на 4:20 2 января стоимость одного биткоина составляла $29 368.

Прошлый исторический максимум цены в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.