В РФ уже 800 тысяч человек привились от коронавируса

Уже 800 тысяч россиян привились от коронавируса, заявил журналистам министр здравоохранения этой страны Михаил Мурашко.

Он отметил, что в регионы уже доставили более полутора миллионов доз вакцины.

«Вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину», — сказал министр.

Ранее он сообщил, что с 1 января на портале госуслуг можно получить сертификат о пройденной вакцинации.

Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Сейчас доступна вакцина «Спутник V», разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе платформы вектора аденовируса человека, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.

Вакцинация предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Как заявляют разработчики, иммунитет к коронавирусу окончательно формируется через три недели после второй инъекции.

Сделать прививку в России могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.