В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек

Восемнадцать человек, пришедшие на похороны в городе Мураднагар в индийском штате Уттар-Прадеш, погибли при обрушении крыши крематория, сообщают местные СМИ.
Уточняется, что под завалами оказались десятки человек, во время спасательной операции удалось достать 38 людей. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают разбирать завалы, полагая, что под ними могут оставаться люди.
Пострадавшие доставлены в местную государственную больницу, где им оказана помощь.
Свои соболезнования в связи с происшествием выразили в Twitter президент и премьер-министр Индии. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх также выразил соболезнования и поручил оказать финансовую помощь в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов) семьям каждого пострадавшего.
Также Адитьянатх поручил местным властям расследовать причины произошедшего и представить доклад.
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