В Украине за сутки 4 158 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 158 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 4 693 человек, умерло 73 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«4 158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1526 человек, летальных случаев — 73, выздоровели — 4693 человека», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.
Днем ранее, 3 января в Украине было 4 576 новых случаев инфицирования, 2 января было зафиксировано 5 038 новых случая, 1 января, зафиксировано 9 432 новых случаев заболевания, 31 декабря сообщалось о 9 699 новых случаев, 30 декабря было зафиксировано 7 986 новых заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 078 251 человека, 18 927 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 733 558 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
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