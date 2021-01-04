Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 85 млн

В мире зарегистрировали более 85 млн случаев заражения коронавирусом, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Жертвами заболевания стали 1,8 млн человек.
За месяц в мире выявили 20 млн новых заболевших: 4 декабря общее число случаев COVID-19 составляло 65 млн.
В первую пятерку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, входят:
США — 20,6 млн человек;
Индия — 10,3 млн;
Бразилия — 7,7 млн;
Россия — 3,2 млн;
Франция — 2,7 млн.
Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США — в стране скончались 351 тыс. заразившихся. Следом идут Бразилия и Индия — 196 тыс. и 149 тыс. летальных исходов соответственно. На четвертом месте находится Мексика — 126,8 тыс. смертей, на пятом — Италия — 75 тыс.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в 2021 году страны столкнутся с новыми вызовами, такими как новые варианты коронавируса. Один из таких обнаружили в Великобритании в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот штамм может быть 70% заразнее. В то же время директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что этот генетический вариант вируса не влияет на тяжесть переносимого заболевания.
Помимо Великобритании новый штамм коронавируса обнаружили в ряде других стран, в том числе в Дании, Италии, Австралии, Китае и США.
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