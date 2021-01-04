Биткоин резко пошел вниз после рекордного роста

Биткойн снижается более чем на 15%, до $28 218 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

При этом еще на 11:19 по Киеву курс биткойна находился на уровне $31 701 тыс. за штуку.

Курс биткойна поставил очередной рекорд на торгах в воскресенье, ненадолго поднявшись выше отметки в $34000.

За минувший год курс криптовалюты вырос втрое.