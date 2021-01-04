Трамп сомневается в возможности утверждения итогов выборов

Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг сомнению возможность утверждения 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса итогов американских выборов главы государства.

«Как можно утвердить результаты голосования, когда утверждаемые итоги достоверно ошибочны. Вы увидите реальные цифры сегодня вечером во время моего выступления, но прежде всего 6 января», — написал американский лидер в Twitter. Трамп в понедельник выступит перед своими сторонниками в штате Джорджия, где 5 января пройдет второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.

Говоря о своем ближайшем союзнике-однопартийце, сенаторе Томе Коттоне (республиканец от штата Арканзас), который заявил, что не будет оспаривать результаты голосования, глава Белого дома подчеркнул: «У республиканцев есть плюсы и минусы, но одно можно сказать наверняка: они никогда ничего не забывают».

Ранее глава вашингтонской администрации уже подверг критике лидеров республиканцев Сената за отказ поддержать своих однопартийцев-конгрессменов, которые намерены оспорить результаты выборов 6 января во время совместного заседания обеих палат Конгресса по утверждению итогов голосования. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения результатов в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи протеста заседание будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена. На данный момент около десятка сенаторов-республиканцев намерены оспорить итоги голосования.