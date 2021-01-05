Войти
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
позиция
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
резонанс
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп призвал сторонников не дать украсть победу на выборах

339
Трамп призвал сторонников не дать украсть победу на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп вновь подверг сомнению результаты выборов, призвав сторонников не позволить украсть победу. Трамп выступает в понедельник вечером в Джорджии в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, мандаты которых оспаривают демократы.

«Завтра (5 января) вы проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит, — сказал он. — Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны. Радикальные демократы хотят забрать места в Сенате. ...Мы будем сражаться».

Глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября «с большим отрывом», подчеркнув неприемлемость «фальсификации выборов». По его мнению, победа демократов будет означать «начало коммунизма». «Цель моего нахождения здесь сегодня — чтобы демократы не украли ваши голоса. ... Не позволяйте демократам украсть Белый дом», — сказал президент.

Трамп поблагодарил сенаторов-однопартийцев, которые планируют 6 января на заседании обеих палат Конгресса опротестовать утверждение итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших о победе демократа Джозефа Байдена. Действующий глава государства заявил, что выиграл президентскую гонку. «Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы — с еще большим успехом, — утверждает он. — Мы выиграли во Флориде и Огайо с рекордными показателями, победили в Айове с преимуществом 8,2%. Опередили на 293 тыс. голосов в Мичигане, на 112 тыс. в Вашингтоне, в Висконсине — 356 тыс. ...В Джорджии! 700 тыс. — в Пенсильвании». «Мне следовало бы подняться на трибуну и сказать: «Большое спасибо за эту замечательную победу», — добавил Трамп.

«Спасибо этим сенаторам, которые видят, что произошло», — отметил глава Белого дома, имея в виду произошедшие, по его мнению, масштабные фальсификации в ходе голосования.

«Я опротестую утверждение итогов голосования выборщиков, мы сделаем это. Президент Трамп выдвинет Америку, наших рабочих на первое место», — заявила Келли Леффлер на митинге. Собравшиеся скандировали: «Бороться за Трампа!». В ответ президент заметил, что речь идет о борьбе «за страну, а не за Трампа».

6 января на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса планируется утвердить итоги голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения результатов в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи протеста заседание будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по этому вопросу. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. Эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.

Читайте также: Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента

Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (в котором 100 мест), по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов. Если победу по итогам второго тура выборов в Джорджии одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса законодатели разделятся поровну. Контроль над Сенатом позволит республиканцам блокировать законодательные инициативы и назначения демократа Джозефа Байдена.

Дональд Трамп, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 января 2021
Понедельник, 4 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016