Песков заявил, что Путин не станет мстить «ушедшей за красные линии» Украине

Президент РФ Владимир Путин ради мести партнерам, ушедшим за «красные линии», не станет стрелять себе в ногу, он будет реагировать вдумчиво и аргументированно. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник на его YouTube-канале.

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», — сказал Песков, комментируя взаимодействие с Украиной.

Представитель Кремля заявил, что Украина ушла за «красные линии». «Это страшно. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Мы не склонны это остро воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно», — подчеркнул Песков. Поэтому, по его словам, и продолжается работа с визави России. «Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию», — заключил он.