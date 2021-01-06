Правозащитники подсчитали число задержанных в 2020 году в Беларуси

Белорусские правозащитники сообщили, что в 2020 году в стране с начала президентской электоральной кампании общее число задержанных за участие в мирных акциях составило более 33 тыс. человек, возбуждено более 900 уголовных дел.

«Задержания и аресты участников мирных протестов в 2020 году приобрели массовый характер. С начала избирательной компании в мае до конца года было задержано более 33 тыс. граждан, большинство из которых были подвергнуты судами административным арестам и крупным штрафам», — сообщается на сайте правозащитного центра «Весна» в среду.

Отмечается, что власти «активно применяют уголовное преследование в целях политически мотивированного преследования граждан». «По данным Генпрокуратуры, в постизбирательный период уголовные дела были возбуждены в отношении более чем 900 граждан, „Весне“ известны фамилии более 650 фигурантов уголовных дел», — отмечают правозащитники. При этом подчеркивается, что 169 обвиняемых были признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными. По сведениям, которые удалось собрать центру, к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов.

Правозащитники утверждают, что власти «применили репрессии в отношении журналистов в связи с их профессиональной деятельностью». Они ссылаются на данные Белорусской ассоциации журналистов, согласно которым, 19 журналистов на данный момент находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам, 477 журналистов были задержаны, 97 отбывали административный арест.