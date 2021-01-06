Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной COVID-вакцинации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможной подпольной COVID-вакцинации препаратами неизвестного происхождения. Потом он озвучит свою позицию.

Об этом Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что является сторонником вакцинации и будет вакцинироваться «за свой счет во вторую или третью очередь».

«Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию», — написал он.

По его словам, сейчас Украина ожидает первую партию вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech.