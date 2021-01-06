Два наиболее оптимальных варианта решения проблемы с вакциной предложил Медведчук, - Кутуев

В нынешней ситуации, когда Украина переживает эпидемию коронавируса, от членов нынешней правящей команды во главе с Владимиром Зеленским требуется просто не мешать организовать вакцинацию украинцев. Так доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев прокомментировал новость о том, что харьковская компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины «Спутник V», о передаче технологии которой договорился глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом Кутуев написал в колонке на сайте «Корреспондент».

Кутуев напомнил, что временная поверенная в делах США Кристина Квин прямо запретила руководству независимой Украины покупать вакцину от коронавируса в России.

«Но, увы, и в этом случае изменений в лучшую сторону не произошло. Стоило министру здравоохранения несмело заикнуться о возможности закупки вакцины от коронавируса там, где она будет доступна для заказов, как последовал резкий окрик со стороны заокеанских „покровителей“, запретивших независимой Украине покупать препарат в РФ», — подчеркнул эксперт.

«Более того, вакцина, разрабатываемая Центром имени Гамалеи в кооперации с британско-шведской компанией AstraZeneca, может давать двухлетний эффект. Здесь ещё нелишне напомнить элементарные демографические факты — население США превышает 300 млн человек, а Евросоюза — полмиллиарда. Даже для этих развитых стран и политических образований производство такого количества вакцин от коронавируса является непростой и ДОЛГОВРЕМЕННОЙ задачей», — предупредил эксперт.

Кутуев уточнил, что о передаче лицензии для производства на харьковском предприятии «Биолек» с российским президентом Владимиром Путиным договорился глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Казалось бы, в таких условиях нужно взглянуть на реальные условия нашего существования, как советовали неглупые люди Маркс и Энгельс, и искать решение проблемы там, где его можно найти. Именно таким путём пошёл председатель политсовета ОПЗЖ В. Медведчук — он вначале договорился с руководством РФ о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украину. Когда этот вариант украинские власти отвергли, В. Медведчук смог договориться о ещё более выгодном для Украины варианте — о передаче технологий и сырья для производства вакцины на мощностях харьковской фармакологической компании «Биолек», — сообщил эксперт.

«Вот и получается, что на фоне саботажа со стороны власти, два самых выгодных варианта решения проблемы предложил оппозиционный политик. В ответ власть развернула кампанию по дискредитации вакцины «Спутник V», — добавил доктор социологических наук.

По словам Кутуева, в этой ситуации от Зеленского требуется всего лишь не мешать Медведчуку, который предложил единственный реальный вариант по вакцинации.

«В подобной ситуации от власти во главе с Зеленским вообще ничего не требуется — надо просто не мешать людям, которые предлагают единственный реальный способ, как решить проблему вакцинации в интересах всех украинцев. Потому что реальная ставка здесь — это человеческие жизни. Поэтому от смехотворной маниловщины до преступной халатности — один шаг», — заключил доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.