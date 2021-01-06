Трамп пообещал своим сторонникам не признать поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения на выборах главы государства, сообщил Reuters.
«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Такого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже», — сказал Трамп в Вашингтоне в ходе акции «Марш за спасение Америки», где собрались его сторонники.
Он провел выступление перед заседанием конгресса США. Тот должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на выборах победил демократ Джо Байден. Перед прибытием Трампа в Вашингтоне прошла многочисленная акция протеста. На митинг вышли десятки тысяч сторонников действующего президента, которые требовали отменить результаты прошедших выборов, сообщила газета The Washington Post.
Выборы президента США прошли 3 ноября. На них выиграл кандидат от демократов Джо Байден. По данным CNN, он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, Трамп — 232 голоса. 6 января конгресс США должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.
Трамп неоднократно заявлял, что это он выиграл выборы, а голосование было проведено с многочисленными нарушениями. Он и его команда оспаривали в суде результаты в ряде ключевых штатов, однако на окончательный результат это не повлияло.
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