Полиция заявила о погибших при штурме Капитолия

В результате столкновений в районе здания Конгресса США в Вашингтоне с участием сторонников Дональда Трампа погибли четыре человека. Об этом, как передает Reuters, заявил руководитель департамента полиции Вашингтона Роберт Конти.

Среди погибших есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Ранее полиция подтвердила гибель женщины, которая была в числе ворвавшихся в здание конгресса США сторонников Дональда Трампа. Характер травм других пострадавших в полиции не уточнили.

Согласно сообщению полиции, с момента начала столкновений были задержаны 52 человека. Из них 47 человек задержали за нарушение введенного властями Вашингона комендантского часа.

Полиция обнаружила и обезвредила два самодельных взрывных устройства. Они были найдены в штаб-квартирах комитетов республиканской и демократической партий. Ранее, на момент начала штурма Капитолия протестующими, стало известно, что из нескольких зданий, входящих в состав комплекса, был эвакуирован персонал в связи с сообщениями о самодельных бомбах и взрывах.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвали оцепление и ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне. Они прервали заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов. Часть конгрессменов была эвакуирована с Капитолия. После того, как через несколько часов полиция и силы безопасности вытеснили протестующих из здания Конгресса США, заседание возобновилось.

Дональд Трамп призывал своих сторонников придерживаться мирного протеста и не вступать в конфронтацию с силами правопорядка. Вместе с тем, незадолго до штурма Капитолия, он вновь заявил, что не признает результатов выборов и считает свою победу «украденной». Для подавления протестов была мобилизована национальная гвардия. Сразу несколько штатов США сообщили, что направляют дополнительные силы в столицу для поддержки местной полиции.