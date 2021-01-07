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Выходные в Украине будут с дождем и мокрым снегом

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Выходные в Украине будут с дождем и мокрым снегом

В Украине в четверг, 7 января, ожидается дождь, местами с мокрым снегом, в центральных, Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«7 января облачно. Ночью в западных областях, днем в Украине дождь, местами с мокрым снегом, в центральных, Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки. Ночью и утром в большинстве областей туман», — говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла, в южной части днем 7-12° тепла.

В Киеве и Киевской области в ночь на Рождество будет без осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег. Ночью и утром туман. Температура ночью в столице 0-2° тепла, днем 2-4° тепла; по области ночью и днем 0-5° тепла.

В течение 8-9 января в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода с осадками в большинстве областей. В частности, 8 января ночью в северных, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и восточных областях умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, местами значительные осадки; днем в северо-восточных областях и на крайнем юге страны умеренные осадки; на остальной территории без осадков. На дорогах северных и восточных областей гололедица.

9 января ночью в южной и восточной части мокрый снег и дождь, днем в юго-восточных областях умеренные, местами значительные осадки; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, 8 января в Украине, кроме западных областей, 9 января на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8 января от 2° мороза до 3° тепла, 9 января 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-6° тепла. В Карпатах без осадков, температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

В столичном регионе 8-9 января без осадков, лишь ночью 8 января умеренные, местами значительные осадки (преимущественно в виде мокрого снега), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, 8 января местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью 9 января 1-6° мороза).

В последующие два дня, 10-11 января, синоптики обещают в Украине без осадков, только 10 января ночью в восточных, 11 января в южных областях, в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег, на юге с дождем. Температура ночью и днем 1-7° мороза, днем на Закарпатье, центральных и южных областях от 2° мороза до 4° тепла.

В Киеве 10-11 января будет сухо, температура ночью и днем 1-6° мороза.

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Согласно ориентировочным прогнозам на 12-16 января, в Украине ожидается снижение температуры воздуха.

В частности, 12 января температура ночью и днем 1-7° мороза, 13 января на севере и северо-востоке, 14-16 января в Украине ночью 9-15° мороза, днем 4-10° мороза (на Закарпатье и крайнем юге ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза).

Кроме того, 13-15 января в южных, юго-восточных и восточных областях, 16 января в западных и северных областях ожидается снег, на остальной территории без осадков.

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