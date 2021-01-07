Конгресс утвердил победу Байдена на президентских выборах

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах. Трансляцию ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы.

Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.

Итог этого мероприятия должен фактически поставить точку в процессе подведения результатов ноябрьского голосования и завершить споры относительно того, кто официально является следующим главой американской администрации.

Утвердить победителя выборов в Конгрессе должны были несколькими часами ранее, однако заседание пришлось прервать из-за беспорядков в Вашингтоне. Сторонники Дональда Трампа, митинговавшие в центре города, в какой-то момент сумели прорвать оцепление и вошли в здание Капитолия. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие и слезоточивый газ, чтобы вытеснить людей. По последней информации, в результате беспорядков погибли четыре человека, несколько десятков были задержаны.

Помешать утверждению Байдена попытались и некоторые законодатели от Республиканской партии, попытавшиеся опротестовать результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Однако их инициатива не нашла поддержки в том числе и у соратников по партии.