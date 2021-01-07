Меркель выразила сожаление в связи с поведением Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сожалеет в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах. События в Вашингтоне ее «разозлили и расстроили», заявила она в четверг в Берлине.

«Я сожалею, что Трамп с ноября не признал свое поражение», — сказала она. «Основное правило демократии — есть победители и есть побежденные», — добавила Меркель. По ее словам, через несколько недель в США «откроется новая глава демократии».

В среду заседание Конгресса США было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы в безопасные места, но позже вернулись. Заседание было возобновлено и Байден был признан избранным президентом.