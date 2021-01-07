Стоимость биткоина достигла отметки в $38 тысяч

Биткойн в ходе торговой сессии в четверг рос на 2,73% и в пике достигал $38,1 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Таким образом, цена криптовалюты снова обновила исторический максимум.
Стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу ранее опубликовали прогноз, согласно которому в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить $146 тыс. Стратеги банка выразили уверенность в том, что в будущем первая криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве «защитного актива», а уже в ближайший год ее курс может составить $50-100 тыс.
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
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