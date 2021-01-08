Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Биткоин в ходе торговой сессии рос на 3,78% и в пике достигал $41 тыс., свидетельствуют данные площадки на 12:48 по Киеву.

Таким образом цена криптовалюты обновила исторический максимум.

При этом только вчера вечером она достигла очередного рекорда в 40 324 доллара. Эксперты объясняют бурный рост попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.