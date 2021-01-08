Войти
Трамп пообещал не допустить неуважения к своим избирателям
позиция
Трамп пообещал не допустить неуважения к своим избирателям
По 8 тысяч помощи от государства получили полмиллиона человек
официально
По 8 тысяч помощи от государства получили полмиллиона человек

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Зачем промывать двигатель и что для этого нужно?

165
Зачем промывать двигатель и что для этого нужно?

Промывочным маслом называют специальную разновидность технической жидкости, которая предназначена для заливки в мотор с целью его очистки. Благодаря таким средствам из системы можно легко удалить остатки старого смазочного материала, продукты его разложения, горения, химического распада и так далее.

Применяют данную разновидность спецсредства только после удаления старого моторного масла. Промывочный состав не предназначен для того, чтобы на нем ездить, однако для очистки системы силовую установку запускают и оставляют работать на холостом ходу в течение определенного времени — зависит от марки и особенностей конкретного двигателя. После этого промывочное масло удаляют из системы и заливают новый смазочный материал.

Можно ли заменить промывочное масло другим средством

Некоторые автовладельцы рассматривают возможность замены “промывки” на специальные присадки или другие жидкости. Делать этого не рекомендуется по следующим причинам:

  • Специально предназначенное промывочное масло обладает щадящим воздействием на комплектующие двигателя, а значит оно не повлияет на срок работы узла в перспективе.
  • Присадки в масло действительно могут помочь с отложениями и продуктами распада, но практически гарантированно приведут к засорению даже нового масляного фильтра. В таких условиях рациональнее провести полноценную промывку силового агрегата, чтобы избежать возможных негативных последствий.

При каких условиях нужно использовать промывочное масло

Существует ряд ситуаций, при которых масло для промывки двигателя настоятельно рекомендуется к применению:

  • Покупка б/у автомобиля. Неизвестно какой смазочный материал был использован предыдущим владельцем, поэтому, если вы хотите, чтобы мотор отходил как минимум 70-100 тыс. км, желательно прочистить систему от старого состава.
  • Смена одного моторного масла на другое. Благодаря промывке получится полностью убрать остатки старой смазки из двигателя. Это исключает вероятность того, что отдельные вещества двух масел вступят в агрессивную химическую реакцию.
  • Транспортное средство эксплуатируется в тяжелых условиях. Высокие нагрузки заставляют комплектующие мотора работать на износ, следовательно, повышается количество металлической стружки в текущем моторном масле.

Какой выбрать состав для промывки силовой установки

Главное правило — использование качественного средства от проверенного производителя. По сути, хорошим вариантом станет любая сертифицированная продукция, купленная в специализированных торговых точках. Приобретать промывочное масло для двигателя в сомнительных автомагазинах не рекомендуется, так как качество такой продукции невозможно определить, а значит и результат выполненной промывки будет непредсказуемым.

Правильная промывка позволяет продлить срок службы не только двигателя, но и залитого впоследствии моторного масла. В таких условиях оно будет эффективно смазывать движущиеся детали, в том числе повышая их устойчивость к износу в процессе эксплуатации.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 января 2021
Четверг, 7 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016