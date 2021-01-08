Зачем промывать двигатель и что для этого нужно?

Промывочным маслом называют специальную разновидность технической жидкости, которая предназначена для заливки в мотор с целью его очистки. Благодаря таким средствам из системы можно легко удалить остатки старого смазочного материала, продукты его разложения, горения, химического распада и так далее.
Применяют данную разновидность спецсредства только после удаления старого моторного масла. Промывочный состав не предназначен для того, чтобы на нем ездить, однако для очистки системы силовую установку запускают и оставляют работать на холостом ходу в течение определенного времени — зависит от марки и особенностей конкретного двигателя. После этого промывочное масло удаляют из системы и заливают новый смазочный материал.
Некоторые автовладельцы рассматривают возможность замены “промывки” на специальные присадки или другие жидкости. Делать этого не рекомендуется по следующим причинам:
Существует ряд ситуаций, при которых масло для промывки двигателя настоятельно рекомендуется к применению:
Главное правило — использование качественного средства от проверенного производителя. По сути, хорошим вариантом станет любая сертифицированная продукция, купленная в специализированных торговых точках. Приобретать промывочное масло для двигателя в сомнительных автомагазинах не рекомендуется, так как качество такой продукции невозможно определить, а значит и результат выполненной промывки будет непредсказуемым.
Правильная промывка позволяет продлить срок службы не только двигателя, но и залитого впоследствии моторного масла. В таких условиях оно будет эффективно смазывать движущиеся детали, в том числе повышая их устойчивость к износу в процессе эксплуатации.
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