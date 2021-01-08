Зачем промывать двигатель и что для этого нужно?

Промывочным маслом называют специальную разновидность технической жидкости, которая предназначена для заливки в мотор с целью его очистки. Благодаря таким средствам из системы можно легко удалить остатки старого смазочного материала, продукты его разложения, горения, химического распада и так далее.

Применяют данную разновидность спецсредства только после удаления старого моторного масла. Промывочный состав не предназначен для того, чтобы на нем ездить, однако для очистки системы силовую установку запускают и оставляют работать на холостом ходу в течение определенного времени — зависит от марки и особенностей конкретного двигателя. После этого промывочное масло удаляют из системы и заливают новый смазочный материал.

Можно ли заменить промывочное масло другим средством

Некоторые автовладельцы рассматривают возможность замены “промывки” на специальные присадки или другие жидкости. Делать этого не рекомендуется по следующим причинам:

Специально предназначенное промывочное масло обладает щадящим воздействием на комплектующие двигателя, а значит оно не повлияет на срок работы узла в перспективе.

Присадки в масло действительно могут помочь с отложениями и продуктами распада, но практически гарантированно приведут к засорению даже нового масляного фильтра. В таких условиях рациональнее провести полноценную промывку силового агрегата, чтобы избежать возможных негативных последствий.

При каких условиях нужно использовать промывочное масло

Существует ряд ситуаций, при которых масло для промывки двигателя настоятельно рекомендуется к применению:

Покупка б/у автомобиля. Неизвестно какой смазочный материал был использован предыдущим владельцем, поэтому, если вы хотите, чтобы мотор отходил как минимум 70-100 тыс. км, желательно прочистить систему от старого состава.

Неизвестно какой смазочный материал был использован предыдущим владельцем, поэтому, если вы хотите, чтобы мотор отходил как минимум 70-100 тыс. км, желательно прочистить систему от старого состава. Смена одного моторного масла на другое. Благодаря промывке получится полностью убрать остатки старой смазки из двигателя. Это исключает вероятность того, что отдельные вещества двух масел вступят в агрессивную химическую реакцию.

Благодаря промывке получится полностью убрать остатки старой смазки из двигателя. Это исключает вероятность того, что отдельные вещества двух масел вступят в агрессивную химическую реакцию. Транспортное средство эксплуатируется в тяжелых условиях. Высокие нагрузки заставляют комплектующие мотора работать на износ, следовательно, повышается количество металлической стружки в текущем моторном масле.

Какой выбрать состав для промывки силовой установки

Главное правило — использование качественного средства от проверенного производителя. По сути, хорошим вариантом станет любая сертифицированная продукция, купленная в специализированных торговых точках. Приобретать промывочное масло для двигателя в сомнительных автомагазинах не рекомендуется, так как качество такой продукции невозможно определить, а значит и результат выполненной промывки будет непредсказуемым.

Правильная промывка позволяет продлить срок службы не только двигателя, но и залитого впоследствии моторного масла. В таких условиях оно будет эффективно смазывать движущиеся детали, в том числе повышая их устойчивость к износу в процессе эксплуатации.