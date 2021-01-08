Ввоз контрабандной вакцины для чиновников расследует СБУ

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту возможного ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса, сообщает интернет-издание «Суспильне» со ссылкой на собственные источники в СБУ.
«По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и использовали ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer», — говорится в сообщении, на официальном сайте интернет-издания «Суспильне» в пятницу вечером.
Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.
Как сообщалось ранее, по информации бизнесмена Михаила Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно завезена в Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря 2020 года. Он предположил, что вакцину, скорее всего без растаможки, пронесли через «Зал официальных делегаций», «прикрываясь паспортом какого-то народного депутата».
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