В Украине за сутки менее 5 тысяч новых инфицированных COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 846 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 7 961 человек, умерло 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 411 человек; летальных случаев — 80; выздоровело — 7 961 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 8 января зафиксировано 5 676 случаев COVID-19, 7 января выявлено 8 997 новых инфицированных коронавирусом, 6 января сообщалось о 6 911 случаях инфицирования COVID-19, 5 января министр проинформировал о 5 334 новых случаях, 4 января сообщалось о 4 158 случаях, 3 января в Украине было 4 576 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 110 015 человек, 19 668 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 786 305 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.