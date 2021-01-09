Жители Китая получат вакцину от COVID бесплатно

Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

«В период этапа вакцинации от коронавирусной инфекции для ключевых групп населения (групп риска — ред.), запущенного 15 декабря 2020 года, правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут», — заявил Цзэн Исинь.

Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную ситуацию необходимо было оперативно исправить.

В свою очередь замглавы государственного управления по медицинскому страхованию Ли Тао заявила, что после поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться вакциной от COVID-19, при этом все расходы на вакцинацию и на вакцины, предоставляемые соответствующими предприятиями по оговоренной цене, будут нести фонд медицинского страхования и целевые финансовые фонды.

«Поскольку для установления иммунного барьера требуется вакцинация значительной части населения, необходимо принять специальные меры для решения вопроса расходов на вакцинацию... В долгосрочном плане реализация бесплатной вакцинации для всего населения поможет быстро создать иммунный барьер и тем самым обеспечить сохранение нормального порядка производства и жизни, а также здоровое развитие экономики и общества», — подчеркнула она.

Как ранее уточнял Цзэн Исинь, на первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.

Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.

На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.