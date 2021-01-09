Виктор Медведчук: События в США показали, что Украине нужно как можно быстрее избавляться от внешнего управления со стороны Вашингтона

Недавние события, связанные с захватом Капитолия, стали своеобразным бумерангом для США, которые ранее неоднократно приветствовали и поддерживали захваты государственных учреждений и насильственную смену власти в других странах.

Соединенные Штаты, претендующие на мировое господство и роль «светоча демократии», на поверку оказались колоссом на глиняных ногах, чья политическая система сама нуждается в серьезном реформировании.

Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука.

По словам политика, события в Конгрессе США показали, что Соединенные Штаты вряд ли могут претендовать на роль «образца демократии».

«Очередная волна разрушительных, приведших к смертям американских граждан погромов в здании Конгресса США стала закономерным итогом той политики, которую американские власти реализуют в различных уголках нашей планеты: стремление навязать свою волю, неуважение к мнению другой стороны, насилие как решающий аргумент, унижение власти других государств, оправдание радикализма — все то, к чему США прибегали, ссылаясь на свою нафантазированную и распиаренную ими же роль „светоча демократии“», — заявил Виктор Медведчук.

Народный депутат считает, что прошедшие президентские выборы поставили под сомнение существование демократии в Соединенных Штатах.

«Игры с общественным мнением, подстегиваемые и направляемые манипуляциями в социальных сетях и поисковых системах, блокированием неугодных США политиков, создали уродливое общество, которое заявляет о своей толерантности, но при этом состоит из небольших групп, ставящих свою уникальность, основанную на расовой, сексуальной или какой-либо еще идентичности, выше мира в стране и национальной общности, и которое агрессивно и цинично навязывает свое мировоззрение всем остальным. И именно такую модель общественных отношений США успешно экспортировали в Украину, что закономерно завершилось гражданским конфликтом, утратой суверенитета, территориальной целостности, рекордным обнищанием и расколом в обществе», — добавил Виктор Медведчук.

Все это, по мнению председателя Политсовета ОПЗЖ, является свидетельством того, что США не имеют морального права навязывать кому-то свои рецепты политического и социально-экономического развития.

«Штурм Капитолия радикальными правыми стоит в одном ряду с недавними поджогами полицейских участков и массовыми грабежами магазинов, совершенных радикальными левыми. Все это, вместе взятое, свидетельствует о глубоком расколе в американском обществе, о накопившихся социальных, расовых, экономических проблемах. Показательно, что каждый пятый американец оправдал штурм парламента, как прежде каждый третий оправдывал насилие в ходе протестов за „расовую справедливость“. Люмпены в зале заседаний парламента и конгрессмены, прячущиеся под лавками, — эти фото, облетевшие весь мир, даже для самых неисправимых американофилов символизируют утрату Соединенными Штатами морального права навязывать кому-то свои рецепты политического и социально-экономического развития. Внешние управляющие сами нуждаются в кризисном менеджменте», — подчеркнул политик.

Виктор Медведчук напомнил слова экс-президента США Джорджа Буша-младшего, который после захвата Конгресса сравнил свою страну с банановой республикой. Но ведь по иронии судьбы именно в «банановую республику» США пытаются превратить Украину после смены власти в 2014 году.

«Разве не „банановую республику“ США пытались сделать из Украины, когда в 2014-м радикалы захватывали правительственные здания, оружие и участвовали в вооруженных столкновениях с правоохранительными органами, разве не продолжают делать это сегодня? Тогда ни британские, ни американские политики не только не „выражали озабоченности“, но и активно поддерживали антиправительственные выступления, благодаря чему им удалось частично превратить Украину в „банановую республику“. Такому унизительному положению Украины необходимо положить конец!» — подчеркнул парламентарий.

«Всесилие радикалов, которых вскормили и воспитали различные фонды и СМИ, финансируемые при самом активном участии американского правительства, Конгресса, — это результат стремления удержать мировое глобалистское лидерство, построенное на грабеже и использовании других стран. Хотя Конгресс был захвачен радикалами совсем недавно, если судить по внешней политике США, кажется, что это произошло намного раньше», — добавил народный депутат.

Он уверен, что после недавних событий в США Украина обязана избавиться от внешнего управления и строить настоящее независимое государство, опираясь на свои традиции.

«Путь внешнего управления, который навязывают нам Соединенные Штаты и власть Порошенко — Зеленского, является неприемлемым для нашей страны, ведет к обнищанию народа, гражданским конфликтам и государственной катастрофе. Только опираясь на наши традиции, стремясь к взаимопониманию и миру, не зависящему от гневных окриков из Вашингтона, мы можем построить свою независимую, суверенную и успешную Украину», — подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что выполнение «хотелок» МВФ, ЕС и США полностью превратит Украину в колонию.