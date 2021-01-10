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В Украину идут снегопады и резкое похолодание

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В Украину идут снегопады и резкое похолодание

В Украине в середине следующей недели ожидается снег и морозы.

Температура воздуха местами опустится до −9°, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине 13 и 14 января выпадет снег, на юге и юго-востоке ожидается снег с дождем. Температура ночью 9° мороза, 14 января на Сумщине до минус 10°, днем 0-6° мороза.

В южной части страны и на Приазовье в середине недели ночью до 6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

В столичном регионе также будет идти снег, температура ночью от −3° до −8°, днем 1-6° мороза.

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В ближайшие дни — в понедельник и вторник — в Одесской области ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах, а также в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях несущественные осадки в виде снега.

Почти на всей территории Украины днем 11 января будет около нуля, а ночью незначительный мороз до −5°.

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