Витренко предлагает ограничить цену газа для населения

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для «уязвимых потребителей», а к таким отнесено все население, на основе формулы «хаб минус». Об этом говорится в проекте постановления, сообщают Українські Новини.

Так, газ для поставок этой категории потребителей будет продавать не НАК «Нефтегаз Украины», как раньше, а «Укргаздобыча» и «Черноморнефтегаз» — НАК возможно будет использовать ее лишь для продажи газа в качестве поставщика последней надежды. В проекте постановления к цене применяется определение «предельная», хотя учитывая порядок формирования, ее можно назвать скорее фиксированной.

С такой инициативой выступил врио министра энергетики Юрий Витренко. К категории «уязвимых потребителей», исходя из документа, отнесено практически все население страны. Определялась эта категория по таким критериям (п.4):

1) высокая зависимость от негативных результатов на рынке природного газа вследствие значительных колебаний цен;

2) социально-демографическое состояние — возраст, образование, место жительства;

3) сложность восприятия информации на рынке природного газа, часто связана со сложным маркетингом поставщиков природного газа;

4) необходимость доступа к сети Интернет для получения информации, необходимой для принятия решений;

5) уровень платежеспособности;

6) ограниченная возможность осуществить осознанный и компетентный выбор существенных условий сделки из-за значительных особенностей функционирования рынка природного газа.

«Учитывая критерии, определенные в п.4 Порядка, уязвимыми потребителями природного газа являются все бытовые потребители», — говорится в документе.

Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут «Укргаздобыча», «Черноморнефтегаз» и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК «Нефтегаз Украины».

Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле «хаб минус», то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины.

«7.3. Цена продажи природного газа АО «Укргаздобыча» та АО «ГАО „Черноморнафтогаз“ для поставок уязвимым потребителям определяется один раз в год по формуле („хаб минус“)», — говорится в документе.

За основу предлагается взять среднеарифметическую фактическую цену (End of Day) газа на 2021 год (Year-Ahead) на немецком хабе (NCG) (по информации биржи Powernext/EEX за ноябрь 2020 года).

Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%. Именно с этой надбавкой цена будет считаться предельной. «С целью защиты уязвимых категорий потребителей от возможных злоупотреблений со стороны поставщиков природного газа установить, что с 1 февраля 2021 природный газ уязвимым потребителям поставляется по предельной цене, определенной в соответствии с п. 7.4.», — говорится в проекте постановления. Пункт 7.4 выглядит так: «Цена поставки природного газа уязвимым потребителям определяется по формуле: Цена определенная по формуле „хаб минус“ (п. 7.3.) + 2,5% торговая надбавка (наценка) поставщика».

Для получения газа по установленной цене поставщики должны будут открыть специальные счета условного хранения (эскроу), через которые и будет проходить расчет потребителей. Это предлагается сделать, чтобы обеспечить стабильность расчетов поставщиков газа с «Укргаздобычей» и «Черноморнефтегазом».

Потребитель газа может отказаться от покупки газа по указанной цене, если захочет, например в случае наличия на рынке более выгодного предложения. Для этого, он должен будет обратиться к своему поставщику газа с просьбой исключить его из категории уязвимых потребителей.