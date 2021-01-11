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Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ

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Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ

В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход — это широкая коалиция между ОПЗЖ и «Слугой народа», в результате чего премьер-министром, скорее всего, станет Виктор Медведчук. Об этом говорится в материале «Деловой столицы».

В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы «Рейтинг». Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии — «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Батькивщина», которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно.

«Фракция „Слуг народа“ сократится почти вдвое. И наоборот, фракции ОПЗЖ и „Батькивщини“ вырастут почти втрое, а „Европейской солидарности“ — более чем вчетверо», — говорится в материале.

Автор отмечает, что на необходимости внеочередных парламентских выборов громче всех настаивает ОПЗЖ. «Эта партия обоснованно рассчитывает, что рейтинг „слуг народа“ будет и дальше падать. Поэтому она надеется занять первое место, после чего „слугам“ как бы не останется другого выхода, кроме как создать коалицию с ОПЗЖ и отдать пост премьер-министра главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Такой вариант может быть выгоден Зеленскому по целому ряду причин. Сам Зеленский будет формально непричастен к триумфу Медведчука: согласно Конституции, функция президента при назначении премьера чисто церемониальная: внести в парламент кандидатуру, которую предложит парламентская коалиция. А коалиция будет формироваться по принципу „лишь бы не Порошенко“», — говорится в материале.

Автор отмечает, что Зеленский может надеяться, что после назначения Медведчука главой правительства можно будет спихивать на него все провалы в экономике и все дыры в государственной казне. И что всех недовольных высокими тарифами, большими долгами по зарплате и низкими пенсиями можно будет отправлять туда же — к Медведчуку.

«В то же время премьер Медведчук может показаться Зеленскому, да и многим лицам в его окружении, очень удачным ходом в диалоге с Кремлем. Дескать, если сделать премьером кума Путина, то Путин это оценит, и можно будет выторговать у него какие-то уступки по Донбассу», — сказано в материале «Деловой столицы».

Также автор напоминает, что возможен вариант широкой коалиции с участием «СН», ОПЗЖ и «Батькивщины», которая будет иметь более 300 голосов в будущем парламенте и может оставить Зеленскому исключительно церемониальные функции.

«Слуга народа», ОПЗЖ и «Батьківщина» имеют тут общий интерес. Объединяющим началом служит все тот же принцип «лишь бы не Порошенко»«, — отмечается в статье.

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Если будущий созыв парламента превратит Украину в парламентскую республику, то Медведведчук в должности премьер-министра станет первым лицом государства.

«Итак, все упирается в позицию „слуг народа“. Если рейтинг Зеленского будет и дальше падать (а скорее всего, так и будет), то Банковая может решить, что лучше пойти на сделку с Медведчуком и Тимошенко. ОПЗЖ и „Батьківщина“ могут гарантировать Зеленскому сохранение поста президента еще на пять лет — путем избрания в парламенте. Сегодня этот вариант может показаться фантастикой, но уже завтра его могут начать реализовать, а послезавтра все будут разводить руками: и как же так получилось?» — резюмирует автор материала.

Виктор Медведчук, Слуга народа, ОПЗЖ
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