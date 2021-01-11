Все страны-соседи Украины в «красной» зоне Минздрава

Страны-соседи Украины находятся в «красной» зоне по ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на понедельник.
Из ближайших соседей Украины в «красную» зону, в частности, входят Словакия (674,5 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), РФ (340,9), Польша (316,7), Беларусь (279,8), Молдова (264,41), Румыния (253,08) и Венгрия (242,73).
В «красную» зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (106,8). Всего — 78 стран.
Среди стран «красной» зоны также Литва, Чехия, Словения, Великобритания, Швейцария, США, Швеция, Израиль, Нидерланды, Латвия, Дания, Португалия, Грузия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Турция, Франция, Канада, Бельгия, Норвегия.
В перечень стран «зеленой» зоны включены, в частности, Греция, Япония, Индия, Египет и Австралия.
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