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Кузьмин: Журналист газеты The New York Times привился от коронавируса «Спутник V» – именно той вакциной, о производстве которой договорился Виктор Медвечук

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Кузьмин: Журналист газеты The New York Times привился от коронавируса «Спутник V» – именно той вакциной, о производстве которой договорился Виктор Медвечук

Народный депутат Украины Ренат Кузьмин на своем официальном телеграм-канале разместил информацию, что журналист газеты The New York Times Эндрю Краммер в Москве заявил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и рассказал, почему именно ей.

Кузьмин отметил, что у Краммера вначале были сомнения касательно эффективности вакцины из-за ее выпуска до завершения испытаний и объявления о ее готовности.

Именно из-за раннего одобрения вакцины сомнения в ее эффективности высказывал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. «В частности, он надеялся, что россияне доказали безопасность вакцины, но сомневался в этом», — объяснил позицию ученого журналист.

Но, несмотря на это, пояснил Кузьмин, Краммер посчитал, что отрицательные отзывы о российском препарате связаны не с его свойствами, а со скоростью его создания.

«Поэтому журналист смело „отбросил все опасения“. По его словам, конструкция „Спутник V“ аналогична той, которую используют Оксфордский университет и AstraZeneca», — говорится в публикации парламентария.

Одной из причин, по которой Крамер привился российской вакциной, сообщил политик, стала ее доступность.

«Крамер прививался в Москве — в городских клиниках не было дефицита из-за логистических сбоев и очередей. В частности, журналист прошел вакцинацию в московской поликлинике № 5. Репортер заполнил анкету и показал пресс-карту. Краммер рассказал, что после прививки у него не наблюдалось побочных эффектов вакцины, таких как головная боль и повышение температуры», — подчеркнул Кузмин, добавив, что Краммер акцентировал внимание на то, что российские ученые имеют «долгую и легендарную практику разработки вакцин».

«Он (Краммер. — Ред.) напомнил, что в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетом здравоохранения, а экспорт вакцин в развивающиеся страны — элементом дипломатии в период холодной войны. Кроме того, вирусология занимала центральное место в советской программе по созданию биологического оружия», — констатировал нардеп, сделав экскурс касательно появления российской вакцины от коронавируса.

«Вакцина была одобрена ещё в сентябре, русские чиновники сферы здравоохранения быстро заявили, что они победили в гонке вакцин, как когда-то победили в космической гонке, запустив первый искусственный спутник Земли. На самом деле, на тот момент несколько вакцин-кандидатов продвинулись дальше в испытаниях.

Затем последовала серия вводящих в заблуждение объявлений. Сторонники вакцины сначала утверждали, что национальная кампания вакцинации начнется в сентябре, потом — в ноябре. На самом же деле началась она только в прошлом месяце, не раньше, чем вакцинация в Великобритании и США.

Затем в иностранных СМИ появились подозрения, что русское правительство готовит фальшивые результаты исследований, руководствуясь, вероятно, национальной гордостью или маркетингом. Ведь на деятельность русских властей и так поглядывали с подозрением из-за обвинений в отравлении диссидентов и допинге олимпийских спортсменов.

Потом Pfizer и немецкая фармацевтическая компания BioNTech сообщили о том, что уровень эффективности их вакцины-кандидата составляет более 91%. Будто для того, чтобы превзойти их в этой гонке, связанная с Кремлем финансовая компания, поддерживающая разработку „Спутника V“, заявила, что уровень его эффективности составил 92%.

Когда Moderna сообщила об уровне эффективности в 94,1%, русская компания опять поспешила заявить о своем превосходстве, сказав, что эффективность „Спутника V“ достигла 95%. В конце концов, когда последний этап клинических испытаний завершился, официальные представители признали, что результат „Спутника V“ составил 91,4%.

Но разве это важно с точки зрения пациента? Последние представленные данные всё равно обещают, что в девяти из десяти случаев вакцина защитит от COVID-19, как только подействует. Скептицизм западных экспертов в основном объясняется спорным ранним одобрением вакцины, а не её разработкой, ведь „Спутник V“ похож на вакцину производства Оксфордского университета и AstraZeneca», — резюмировал Ренат Кузьмин.

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Напомним, что 8 декабря в ходе встречи в Москве между председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым была достигнута договоренность о возможности производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине на харьковском предприятии «Біолік».

Представители российской стороны объявили о готовности заключить соглашение о трансфере технологии, а также о передаче сырья ‒ клеточной линии для производства вакцины в Украине. Это стало возможным благодаря деятельности совместной украинско-российской рабочей группы, созданной по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с Виктором Медведчуком 6 октября 2020 года.

28 декабря Виктор Медведчук заявил, что украинская фармкомпания «Біолік» подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.

Ренат Кузьмин, Спутник V
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