СМИ сообщили о возможных вооруженных протестах в США

Вооруженные акции протеста во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются с этой недели и как минимум до инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщил в понедельник журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР.

«Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», — цитирует он выдержку из документа.

По данным ФБР, известная им группа вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.

«Они предупредили, что, если конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание», — говорится в документе, пишет журналист.

Группа призывает к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трамп будет отстранен до инаугурации, добавил он.

В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

Демократы в конгрессе в понедельник представили в конгрессе резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу Пенсу президентских полномочий. Это возможно в случае, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Голосование в нижней палате по этому вопросу состоится во вторник.

Кроме того, демократы внесли в палату представителей статью импичмента Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Как ожидается голосование по ней может состояться уже в среду.