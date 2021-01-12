Сегодня в Берлине встретятся советники «нормандской четверки»

Сегодня, 12 января, в Берлине (ФРГ) пройдет встреча политических советников лидеров «нормандской четверки». Российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл на переговоры.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин. Он примет участие во встрече политических советников нормандского формата.

Также сообщается, что представители России, Украины, Франции и Германии обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования на Донбассе.

Отметим, украинская сторона еще не сообщала о визите главы Офиса президента Андрея Ермака.