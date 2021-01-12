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Розенбаум о нападках на Медведчука: Политический «труп» Яценюк выполняет заказ Вашингтона

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Розенбаум о нападках на Медведчука: Политический «труп» Яценюк выполняет заказ Вашингтона

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк, своими нападками на председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, не только выполняет прямой заказ Вашингтона, но и пытается реанимировать свой политический рейтинг. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум.

«Во-первых, политический труп снова завонялся, Яценюк решил снова напомнить о себе, поднять свой минимальный рейтинг на пару позиций вверх, что у него не получится. Мы видим, что Вашингтон и его птички певчие в лице Яценюка и прочих избрали объектом для нападения именно Медведчука, как самого действенного политика из оппозиции, как человека, который может наладить производство вакцины в Украине, который может добиться понижения тарифов, может принести мир на Донбасс. Он стал, Медведчук, объектом нападок. Это нормально, это адекватно. Я думаю, что ни один человек в здравом уме не может серьезно относиться к изливаниям Яценюка и ему подобным персонажам.
Кто-то за его плечами (Яценюка), в принципе многим даже известно кто, готовит ему очередной всплеск его политической карьеры. Ему красиво побелили бороду», — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что в Украине уже стало традиционным возвращение старых политиков из небытия.

«Увы, Украина — страна возможностей. Поэтому у нас возможно все. Я думаю, что найдется всегда какой-то процент, не совсем адекватный, граждан в стране, которые будут для себя находить интересным этого человека-политического трупа. Ни в одной нормальной стране ни в коем случае этот человек никогда бы больше не увидел какой-то свой электорат. У нас в стране эти игры, это политиканство, увы, приводит к тому, что такие персонажи всплывают и опускаются, и так может быть вечно», — добавил Розенбаум.

Арсений Яценюк, Виктор Медведчук
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