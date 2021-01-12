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Испанские СМИ пишут о росте рейтинга Медведчука и называют Зеленского «сбитым летчиком»

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Испанские СМИ пишут о росте рейтинга Медведчука и называют Зеленского «сбитым летчиком»

Социологические опросы, проведенные в конце прошлого года, показали, что украинцы отдают предпочтение председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку и его политсиле. Об этом пишет популярное испанское интернет-издание Geoestrategia.

В издании подчеркивают, что впервые за несколько лет Медведчук и его партия опередили как Петра Порошенко, так и действующего Президента.

«Здесь следует отметить, что в декабре 2020 года партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“ стала лидером симпатий в Украине впервые за последние годы, опередив „Слугу народа“ (В. Зеленского) и „Европейскую солидарность“ (П. Порошенко). По результатам различных опросов, сейчас это самая популярная партия», — пишет информационный портал.

Кроме того, Президента Украины называют в статье «сбитым летчиком», подчеркивая, что его рейтинг катастрофически упал.

«Зеленский рассматривается как сбитый летчик. Согласно последним опросам, в случае президентских выборов за него готовы проголосовать только 19% избирателей (28% от тех, кто определился с кандидатом). Но на президентских выборах 2019 года за него проголосовали 73% избирателей», — говорится в материале испанского сайта.

Также автор статьи добавляет, что среди украинских пользователей Google новогоднее обращение Президента России Владимира Путина было более популярным, чем выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

«Обращение Владимира Путина занимает седьмое место в списке Google самых популярных запросов среди жителей Украины. В то время как аналогичное выступление Владимира Зеленского находится на 13-й позиции», — пишет Geoestrategia.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное — преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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