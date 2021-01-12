Благодаря Медведчуку Украина еще будет продавать вакцину другим странам, - эксперты

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук все-таки добился, чтобы заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» поступила в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.
Так политический обозреватель Ирина Гаврилова прокомментировала заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что харьковский завод «Биолек» подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Украине.
«Скоро путинской вакциной привьют патриотов. Вот смеху-то будет. Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Таки Медведчук всех сделал...» — написала Гаврилова в Facebook.
А по словам политического эксперта Светланы Кушнир, Виктор Медведчук шаг за шагом настойчиво добивается, чтобы Украина сама могла производить вакцину от коронавируса.
«Мужик сказал — мужик сделал! Медведчук шаг за шагом настойчиво движется к цели. Договорился с Путиным о лицензии на „Спутник V“ — наладил возможность производства в Украине — организовал процесс регистрации», — пояснила эксперт.
Кушнир уверена, что Украина еще будет продавать вакцину от коронавируса другим странам мира.
«Вот увидите — благодаря ему Украина еще будет продавать вакцину другим странам», — заявила эксперт.
Кушнир сделала прогноз, что благодаря Медведчуку Украину будут уважать во всем мире, потому что наша страна внесет важный вклад в борьбу против COVID-19.
«И нашу страну, наконец, начнут уважать во всем мире. Потому что в отличие от Порошенко и Зеленского, которые побираются и просят кредитов, мы будем вносить серьезный вклад в борьбу против эпидемии коронавируса», — заключила политический эксперт Светлана Кушнир.
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