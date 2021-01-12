Войти
У Кабмина есть уже два плана по снижению тарифов для граждан
официально
У Кабмина есть уже два плана по снижению тарифов для граждан
Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир
резонанс
Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Благодаря Медведчуку Украина еще будет продавать вакцину другим странам, - эксперты

473
Благодаря Медведчуку Украина еще будет продавать вакцину другим странам, - эксперты

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук все-таки добился, чтобы заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» поступила в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Так политический обозреватель Ирина Гаврилова прокомментировала заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что харьковский завод «Биолек» подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Украине.

«Скоро путинской вакциной привьют патриотов. Вот смеху-то будет. Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Таки Медведчук всех сделал...» — написала Гаврилова в Facebook.

А по словам политического эксперта Светланы Кушнир, Виктор Медведчук шаг за шагом настойчиво добивается, чтобы Украина сама могла производить вакцину от коронавируса.

«Мужик сказал — мужик сделал! Медведчук шаг за шагом настойчиво движется к цели. Договорился с Путиным о лицензии на „Спутник V“ — наладил возможность производства в Украине — организовал процесс регистрации», — пояснила эксперт.

Кушнир уверена, что Украина еще будет продавать вакцину от коронавируса другим странам мира.

«Вот увидите — благодаря ему Украина еще будет продавать вакцину другим странам», — заявила эксперт.

Читайте также: Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

Кушнир сделала прогноз, что благодаря Медведчуку Украину будут уважать во всем мире, потому что наша страна внесет важный вклад в борьбу против COVID-19.

«И нашу страну, наконец, начнут уважать во всем мире. Потому что в отличие от Порошенко и Зеленского, которые побираются и просят кредитов, мы будем вносить серьезный вклад в борьбу против эпидемии коронавируса», — заключила политический эксперт Светлана Кушнир.

Виктор Медведчук, Спутник V
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016