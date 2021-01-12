Канада продолжает скупать вакцины в огромных количествах

Власти Канады дополнительно закупят 20 млн доз вакцины от нового коронавируса американской компании Pfizer. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Мы достигли соглашения с Pfizer о покупке еще 20 млн доз вакцины от коронавируса», — сказал он. По словам Трюдо, эти поставки ожидаются в апреле-мае, а в общей сложности Канада ожидает получить в 2021 году не менее 80 млн доз вакцины от COVID-19 разных производителей. Всего Канада закупит у этой компании 40 млн доз вакцины. Премьер-министр добавил, что к марту прививку от коронавируса должны получить 3 млн канадцев, а к сентябрю вакцинироваться смогут уже все желающие жители страны.

13 декабря в Канаду начала поступать вакцина от коронавируса производства Pfizer, с 14 декабря стартовала вакцинация населения. 24 декабря Трюдо объявил, что в страну начали доставлять вакцину американской компании Moderna.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 400 млн доз вакцин.