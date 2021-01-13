В Украине за сутки 6 409 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 409 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 14 503 человек, умерло 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6 409 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 января 2021 года. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали — 2564 человека, летальных случаев — 195, выздоровели — 14 503 человека», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 12 января, зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания Covid-19, 11 января было 4 288 новых случая, 10 января сообщалось о 5 011 случаев коронавирусной болезни, 9 января зафиксировано 4 846 случаев Covid-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 130 839 человек 20 214 человек — умерли от Covid-19, выздоровели — 826 871 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.