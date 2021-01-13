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Степанов обещает купить еще вакцин от COVID-19

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Степанов обещает купить еще вакцин от COVID-19

Массовую вакцинацию украинцев от коронавирусной болезни планируют начать в феврале 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 13 января.

«Хочу успокоить украинцев, что вакцинация в нашей стране начнется в сроки, которые мы отмечали ранее. Считаем, что начнем действительно массовую вакцинацию в феврале этого года», — рассказал он.

По словам руководителя министерства, сейчас идет подписание договоров с производителями.

«В течение ближайших дней ожидаем подписания договоров с другими компаниями производителями. Сейчас просто идут определенные технические моменты, которые нам нужно до конца согласовать », - добавил Степанов.

В целом Украина намерена получить вакцины двумя путями.

Первый — в рамках инициативы COVAX в количестве 8 млн доз. Эти поставки вакцины ожидаются на конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Второй — закупка непосредственно у производителей.

30 декабря государственное предприятие «Медицинские закупки Украины подписало договор с китайским производителем Sinovac Biotech на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19.

Кроме того, в Украине китайскую вакцину от Sinovac будут закупать через компанию «Лекхим». Группа фармацевтических компаний «Лекхим» заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 5 млн доз вакцины против COVID-19.

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При этом 12 января специалисты Anvisa — Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии, которые проверяли вакцину китайского производителя Sinovac Biotech на эффективность, объявили, что общий уровень эффективности CoronaVac ниже 60%, но выше 50%.

Однако Степанов обещает, что Украина вернут деньги, если вакцина от Sinovac не будет эффективной на 70%.

вакцина, Максим Степанов
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