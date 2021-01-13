Оппозиционер Навальный возвращается в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram сообщил, что 17 января вернется из Германии в Россию. По его словам, он купил билеты в Москву на рейс «Победы».
«Вопрос, возвращаться или нет, передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — написал он. По словам Навального, сейчас он чувствует себя достаточно хорошо.
Накануне российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с требованием изменить условный срок Алексея Навального на реальный в связи с нарушением условий освобождения по делу «Ив Роше» 2014 года. Тогда оппозиционера осудили на три с половиной года условно, обвинив в мошенничестве. Навальный не признал свою вину, посчитав дело политическим преследованием.
Условный срок Навального закончился в 2018 году. Испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 года, позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года. О претензиях ФСИН к Навальному стало известно за несколько дней до истечения этого срока. Служба заявила, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя это сообщение ведомства, говорила, что служба исполнения наказаний, зная, что Навальный находится на лечении в Германии, требовала «явиться в инспекцию завтра», угрожая в противном случае заменить условный срок реальным.
Также 29 декабря СК сообщил, что против Навального и «иных лиц» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По утверждению СК, Навальный, являясь фактическим руководителем нескольких некоммерческих организаций и действуя вместе с «иными лицами», потратил более 356 млн руб. на личные цели. Навальный и представители ФБК эти обвинения отвергают.
В Германии Навальный оказался на лечении в конце августа. Его доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. После доставки Навального в Германию медики при участии экспертов бундесвера диагностировали у него отравление фосфорорганичеким веществом. Власти Германии утверждали, что речь идет о веществе из группы «Новичок».
В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы считают, что покушение было совершено сотрудниками ФСБ.
Российские власти и ФСБ отрицают обвинения.
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