За последние годы все вашингтонские политики должны были бы усвоить: связываться с Украиной — себе дороже. Неважно, даете вы ей кредиты или обкладываете санкциями, устраиваете там государственный переворот или управляете президентом. Об этом говорится в статье, которую опубликовало издание «Украина.ру».

«Демократы, вместо того чтобы укреплять едва захваченную ими власть внутри страны, решили ввести санкции против украинских политиков, вмешивавшихся в американские выборы. Пострадали Андрей Деркач, Александр Дубинский, Константин Кулик, Александр Онищенко, Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также информационные ресурсы, ООО „Эра-Медиа“, ИА Only News, интернет-ресурс Nabuleaks и ООО „Скептик“ („Бегемот Медиа“)», — в публикации перечисляют попавших под санкции США.

Также в статье описывается союз трех абсолютно разных политиков, которые могут противостоять новой американской власти. Это — Виктор Медведчук, Арсен Аваков и Игорь Коломойский, которые пытаются реализовывать самостоятельную политическую концепцию, не согласованную с демократами. Со стороны США эти политики подлежат наказанию.

«Стратегический союз между ними невозможен, они могут дружить только против кого-то, и то временно. Но американцы (демократы) добились того, что эти три политика вынуждены постоянно поддерживать друг друга, находясь в неформальном ситуативном союзе. Если не поссорятся, то трое сразу — это слишком много для сегодняшних США. Этим троим вполне по силам произвести полную зачистку соросовской поросли на Украине, на которую опираются демократы. Байденовская команда просто не представляет себе, насколько фрагментировалось украинское государство, насколько глубоко реальная власть ушла в регионы и насколько трудно сейчас управлять Украиной, опираясь лишь на соросовских мартышек и попугаев, обученных только повторять хозяйские жесты и слова», — идет речь в публикации.

Напомним, что ранее Виктор Медведчук заявлял, что выполнение «хотелок» МВФ, ЕС и США полностью превратит Украину в колонию.

Медведчук уверен, что после недавних событий в США Украина обязана избавиться от внешнего управления и строить настоящее независимое государство, опираясь на свои традиции.

«Путь внешнего управления, который навязывают нам Соединенные Штаты и власть Порошенко — Зеленского, является неприемлемым для нашей страны, ведет к обнищанию народа, гражданским конфликтам и государственной катастрофе. Только опираясь на наши традиции, стремясь к взаимопониманию и миру, не зависящему от гневных окриков из Вашингтона, мы можем построить свою независимую, суверенную и успешную Украину», — подытожил Виктор Медведчук.