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«Нафтогаз» готов продавать населению газ по 6,99 грн за кубометр

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«Нафтогаз» готов продавать населению газ по 6,99 грн за кубометр

Газопоставляющая компания (ГПК) «Нафтогаз Украины» готова в рамках тарифного плана «Месячный» обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулированной цене 6,99 грн за 1 куб. м до завершения карантина или отопительного сезона, сообщила НАК «Нафтогаз Украины».

Для клиентов, оформивших тарифный план «Годовой», стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров, указано в сообщении.

«Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантинных ограничений. Мы готовы „принять на ППН“ (поставщика последней надежды — Ред.) всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбытовой компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м», — заверил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

При этом он назвал введение правительством регулированных цен на газ вынужденным шагом, вызванным мощным противодействием частных поставщиков развитию рынка газа и переходу потребителей к новым поставщикам, проявляющимся в создании для них всяческих препятствий.

«Ежедневно мы получаем жалобы потребителей, которые не могут найти ЕІС-код, которым угрожают начислить придуманные долги по температурным коэффициентам или отрезать газ за якобы неправильно оформленные документы», — побяснил Коболев.

Вместе с тем в НАК выразили надежду, что время действия государственной регулированной цены на газ, НКРЭКУ и Антимонопольный комитет эффективно используют для исследования нарушений на рынке газа, сделают объективные выводы и предпримут действенные меры по защите потребителей и участников рынка.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января поручил подготовить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м.

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По его словам, в настоящее время ряд газсбытов реализует газ населению по цене 10 грн и более за 1 куб. м, таким образом, введение госрегулирования позволит украинским домохозяйствам не почувствовать резкий рост цен на газ на мировых рынках.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что это временная мера, и Украина не намерена отказываться от уже запущенного рынка газа для населения, напомнив, что ряд домохозяйств осенью заключили с НАК «Нафтогаз Украины» годовой контракт с ценой поставки 4,7 грн за куб. м.

Нафтогаз України, цена на газ
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