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Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть

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Медведчук: Тарифный геноцид необходимо остановить, а правительство – отправить в отставку

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Медведчук: Тарифный геноцид необходимо остановить, а правительство – отправить в отставку

То, что в стране началась волна протестных акций с требованием прекратить тарифный геноцид, неудивительно — для большинства граждан тарифы просто непосильны. Но правительство в очередной раз пытается обмануть украинцев — отвлекая их внимание заявлениями о возможности снизить стоимость газа, оно намеренно «забывает» о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Политик назвал абсурдным предложение власти с 1 февраля формировать цену на газ по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину».

«...Абсурдность предложения Витренко — Зеленского заключается в том, что цена газа собственной добычи, например добываемого в Харьковской или Полтавской области, не будет учитывать расходы на транспортировку от Дюссельдорфа до точки входа в Украину. А главное — сохраняется схема импорта российского газа по виртуальному реверсу якобы из немецкого газового хаба (NCG) газовыми операторами из стран, которые вообще не добывают природный газ», — подчеркнул народный депутат.

Кроме того, алогичность этого предложения еще и в том, что себестоимость газа внутренней добычи не превышает и $100 за тысячу кубометров, тогда как стоимость газа на европейских хабах существенно выше, отметил политик.

Также Медведчук напомнил, что согласно преступной формуле «Дюссельдорф+», которую легитимизировала прежняя власть, Украина платит за транспортировку голубого топлива, дополнительно переплачивая таким образом $38,5–42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа.

«Мы с коллегами по фракции неоднократно обращались с официальными запросами в НАБУ и КМУ относительно незаконности ценообразования на газовом рынке. Власть цинично проигнорировала представленные нами факты вопиющей несправедливости и преступного сговора с целью наживы», — заявил парламентарий.

Медведчук подчеркнул, что депутатами фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» также были зарегистрированы законопроекты, которые должны помочь снизить тарифы: № 2126 — об отмене ренты и НДС на газ, идущий на нужды населения; № 1122 — определяющий формулу средней цены газа с учетом стоимости импортируемого газа и газа собственной добычи; № 3323 — предусматривающий списание задолженности за отдельные виды коммунальных услуг для самых незащищенных слоев населения.

Кроме того, политик напомнил, что партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» был предложен комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Первое: снижение цены на газ для населения с учетом падения средней таможенной стоимости импортируемого газа. Второе: отмена решений НКРЭКУ по поднятию тарифов на доставку природного газа, водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также возврат льготного тарифа на электроэнергию. Третье: пересчет тарифов на отопление и горячее водоснабжение в сторону снижения с учетом уменьшения цены на газ для населения. Четвертое: законодательное закрепление нормы, что газ собственной добычи государственной компании „&lrm;Укргаздобыча“ идет исключительно на нужды населения (недра являются собственностью Украинского народа). Пятое: переход на прямые поставки газа из РФ со скидкой 25%, о которой мы договорились, и отказ от преступной схемы „Дюссельдорф+“. Шестое: внесение изменений в госбюджет Украины на 2021 год относительно увеличения средств, выделяемых на субсидии, а также отмены позорных законодательных Зе-инициатив по верификации, которые делают невозможным предоставление субсидии», — перечислил Медведчук механизмы, предложенные ОПЗЖ, чтобы снизить непомерные тарифы. И добавил, что что только после принятия подготовленных ОПЗЖ законопроектов граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности.

«Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство — отправлено в отставку», — резюмировал Виктор Медведчук.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новый виток тарифного геноцида в Украине со стороны власти грозит социальным взрывом.

тарифы, Виктор Медведчук, цена на газ, тарифы ЖКХ
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