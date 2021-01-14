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Экс-нардепа будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки

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Экс-нардепа будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки

Офис генерального прокурора передал в Печерский районный суд Киева обвинительный акт по делу бывшего народного депутата и жителя Киева, подстрекавших представителя одной из торговых компаний к даче взятки.

«Установлено, что бывший народный депутат Украины по предварительному сговору с гражданином, который позиционировал себя как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче $100 тыс. неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины за содействие в возвращении арестованного имущества. На самом деле передавать указанные средства они не собирались, а собирались ими завладеть», — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители не указывают имя экс-нардепа. Как стало известно СМИ, речь идет о народном депутате Украины VI созыва Игоре Савченко.

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Фигурантам дела инкриминируются мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

суд, Игорь Савченко
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