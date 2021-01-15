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Власть обманывает украинцев якобы снижением цены на газ, не снижая цены на отопление и другие услуги, - Медведчук

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Власть обманывает украинцев якобы снижением цены на газ, не снижая цены на отопление и другие услуги, - Медведчук

Обещанное правительством с 1 февраля 2021 года снижение цены на газ на 30% — ни что иное, как попытка пустить пыль в глаза возмущенному населению и хоть как-то смягчить нарастающее народное недовольство. Власть Зеленского по-прежнему отстаивает интересы олигархов, выполняет «хотелки» МВФ, действует в угоду требованиям внешнего управления Украиной, реализует все тот же преступный курс на повышение тарифов. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука.

«Правительство предлагает ввести в Украине с 1 февраля 2021 года для всех бытовых потребителей государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена — 6,999 грн за кубометр (без распределения). Однако, с учетом установленных ранее НКРЭКУ тарифов на распределение газа, конечная цена на газ для населения составит в среднем по стране 8813,57 грн за тысячу кубометров. А значит, ни о каком заявленном 30%-м снижении и речи быть не может. Из чего следует, что власть не намерена уменьшать тарифы до экономически обоснованных», — подчеркнул политик.

Он добавил, что, говоря об иллюзорном снижении тарифов на время карантина, правительство упоминает только газ, видимо, забывая, что с января также были повышены тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление и был аннулирован льготный тариф на поставки электроэнергии.

«Показательно, что, декларируя временные уступки на период до конца карантина/отопительного сезона в вопросе продажи украинского газа, добываемого на территории нашей страны, за счет вычета расходов на транспортировку из немецкого газового хаба в Украину (что звучит смешно), „слуги“ олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения», — отметил народный депутат Украины.

По его мнению, еще одна манипуляция, которой активно пользуется правительство, чтобы показать свою якобы заботу о народе — это обеспечение украинцев субсидиями. Опять же, забывая упомянуть, что по сравнению с прошлым годом сумма, выделяемая на субсидии, сократилась почти на 50%.

«Неподъемные тарифы по-украински — это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд грн (до 66,1 млрд грн). В этих условиях Кабмин рапортует, что обеспечил субсидиями 3,1 млн домохозяйств, причем средний размер субсидии — 1600 грн. Напомню премьеру, что в предыдущие годы количество семей-субсидиантов исчислялось 6,6 млн, а сумма, выделяемая на субсидии, составляла 71,0 млрд грн (сегодня — только 36,6 млрд грн). Именно на фоне снижения уровня платежей за газ и отопление до 39,3% и 27,3% соответственно власть окончательно затягивает тарифную удавку. А значит, люди для нее не в счет. Зеленский и его команда руководствуются исключительно интересами олигархов и своих иностранных хозяев», — подчеркнул председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Кроме того, он напомнил власти, что прежде чем приводить цены на энергоносители в соответствие «рыночным», нужно сначала доходы украинцев привести в соответствие европейским.

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«Напомню реформаторам Порошенко — Зеленского, пытающимся в течение последних семи лет обеспечить „рыночные цены“ на энергоносители в условиях дикой монополизации энергетического рынка, что начинать нужно с существенного повышения доходов, устанавливая их на уровне европейских. Реализуя в Украине преступные формулы для грабежа населения путем применения схем по покупке природного газа через „Дюссельдорф+“, а также угля через „Роттердам+“, власть забывает, что уровень минимальной заработной платы в этих странах более чем в десять раз превышает отечественный, впрочем, как и уровень доходов граждан в целом. Именно поэтому правительство, которое цинично обманывает своих граждан, должно быть отправлено в отставку», — резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что тарифный геноцид должен быть остановлен, а правительство — отправлено в отставку.

Виктор Медведчук, тарифы ЖКХ
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