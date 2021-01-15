Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Пять государств — партнеров ЕС присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.
«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Беларуси», — говорится в заявлении.
С октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси. В черный список включены свыше 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Кроме того, рестрикции введены против Управления делами президента Беларуси, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140 ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Последней руководят сербские бизнесмены. Европейскому бизнесу запрещается вести с ними какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.
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