Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Пять государств — партнеров ЕС присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Беларуси», — говорится в заявлении.

С октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси. В черный список включены свыше 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Кроме того, рестрикции введены против Управления делами президента Беларуси, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140 ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Последней руководят сербские бизнесмены. Европейскому бизнесу запрещается вести с ними какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.