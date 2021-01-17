В Украине за сутки 5 990 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 990 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело — 8 777 человек, умерло 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 131 человек; летальных случаев — 116; выздоровело — 8 777 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее, 16 января сообщалось о 7 729 случаях инфицирования COVID-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев, 13 января министр проинформировал о 6 409 новых случаях, 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания COVID-19, 11 января было 4 288 новых случаев, 10 января сообщалось о 5 011 случаях коронавирусной болезни.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 160 682 человека, 20 802 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 865 960 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
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