Ситуация с вакцинами от коронавируса спровоцировала в Украине настоящую информационную войну.

Об этом в статье под названием «В геополитике вакцин — большая игра со здоровьем украинцев» пишет популярное американское издание The New York Times.

На сайте цитируют председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, заявившего, что «украинское правительство хочет оставить украинцев без права на медицинскую защиту», не одобряя при этом поставки и производство российской вакцины «Спутник V».

В The New York Times объяснили, что переговоры с Pfizer и другими западными производителями вакцин для получения ранних поставок для Украины провалились после того, как администрация Трампа запретила экспорт вакцин.

«Президент Украины Владимир Зеленский едва сдержал возмущение по поводу того, что его страна оказалась далеко позади в очереди на вакцины», — отметили в издании.

В материале также говорится, что тяжелое положение Украины привлекло внимание многих новостных агентств, которые подчеркнули неспособность западных союзников Украины действовать в трудную минуту и предложили как альтернативу российскую вакцину, о поставках и производстве которой уже договорился Виктор Медведчук. Но украинские власти категорически настроены к российской вакцине, акцентируется в публикации, и в любом случае они почти буквально умрут, не приняв помощь от России.

Издание информирует своих читателей о том, что скорость заражения коронавирусом в Украине за последние недели несколько замедлилась, однако в среднем по-прежнему регистрируется более 7 тысяч новых случаев в день. Всего же с начала пандемии от вируса умерло около 20 тыс. украинцев.

Ранее Виктор Медведчук, комментируя обещание лидеров двадцати наиболее экономически развитых стран обеспечить справедливое распределение вакцин, тестов и лекарств от COVID-19 по всему миру и сделать все необходимое для поддержки бедных государств, которые пытаются восстановиться после пандемии коронавируса, заявил, что украинская власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики.