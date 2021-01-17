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В Британии надеются, что именно их страну Байден посетит с первым зарубежным визитом

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В Британии надеются, что именно их страну Байден посетит с первым зарубежным визитом

Великобритания станет первым или вторым иностранным государством, которое посетит Джозеф Байден после вступления в должность президента Соединенных Штатов. Об этом, ссылаясь на членов окружения Байдена, сообщила в воскресенье британская газета The Daily Telegraph.

По данным источников издания, Байден не планирует зарубежных визитов до лета в связи с продолжающейся пандемией и необходимостью сосредоточиться на вопросах американской внутренней политики. Исключением может стать только поездка в Канаду. Первый визит Байдена в Европу, скорее всего, будет приурочен к саммиту G7, который состоится в июне в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Еще раз посетить Великобританию Байден должен будет осенью, чтобы принять участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в шотландском Глазго.

Издание отмечает, что для главы британского правительства Бориса Джонсона это станет большой дипломатической удачей, так как многочисленные аналитики предсказывали, что выход королевства из состава ЕС приведет к ослаблению связей между Вашингтоном и Лондоном. Байден, гордящийся своим ирландским происхождением и поддерживающий тесные связи с Дублином, неоднократно заявлял, что является противником идеи Brexit. Он также выражал опасения по поводу того, что действия британских властей могут поставить под угрозу Белфастское соглашение 1998 года, позволившее прекратить конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии.

Британские политические комментаторы опасались, что отношение следующего главы Белого дома к Джонсону будет прохладным и в силу того, что дружеское расположение к британскому премьеру регулярно демонстрировал нынешний президент США республиканец Дональд Трамп. В одном из интервью Байден даже назвал Джонсона «клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане».

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По словам «близкого друга Байдена», с которым беседовали сотрудники издания, новый американский лидер планирует забыть о разногласиях с нынешним руководством Соединенного Королевства, сосредоточившись на укреплении так называемых особых отношений США с Великобританией. The Daily Telegraph также пишет, что в ближайшие недели Соединенные Штаты должен посетить глава британского МИД Доминик Рааб, если это позволят сделать коронавирусные ограничения.

Инаугурация Байдена состоится в среду, 20 января. Ожидается, что посол Великобритании в США Карен Пирс будет одним из почетных гостей на предстоящей церемонии.

Великобритания, Джо Байден
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