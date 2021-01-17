Оппозиционер Навальный вернулся в Россию

Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево, куда его в последний момент перенаправили из Внуково.
Как сообщила в своем Facebook журналист Елизавета Антонова, которая находится в том же самолете, что Навальный, когда лайнер «Победы» уже был над Внуково, пилот объявил, что аэропорт закрыт по техническим причинам. По его словам, некий «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». Через несколько минут он добавил, что «проблемы во Внуково не будут разрешены» в срок, на который самолет «Победы» обеспечен топливом, поэтому лайнер отправится в Шереметьево.
Российская прокуратура ранее предостерегла москвичей от встречи Навального, сочтя ее несогласованным публичным мероприятием. 17 января перед прилетом оппозиционера в аэропорт перестали пускать людей, у которых нет билетов, у его здания выставили автозаки.
Силовики задержали соратников Навального, а также несколько журналистов. Кроме того, в петербургском «Пулково» были задержаны восемь человек, которые собирались в столицу встретить оппозиционера. По информации СМИ, общее число задержанных составило более 30 человек.
Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года, там он проходил лечение. 20 августа оппозиционер был госпитализирован в Омске — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня Навальный, который на тот момент был в коме, был эвакуирован в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции и Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».
Российские медики настаивают, что в организме Навального ядов найдено не было. Москва отвергает обвинения в применении боевого отравляющего вещества.
14 января, через день после того, как Навальный объявил о планах вернуться в Россию, российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что примет меры для его задержания. Ранее ведомство обвинило его в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше». По нему Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег получил 3,5 года колонии. Навальный не признал вину и связал свое преследование с политическими мотивами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016