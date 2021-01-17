Оппозиционер Навальный вернулся в Россию

Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево, куда его в последний момент перенаправили из Внуково.

Как сообщила в своем Facebook журналист Елизавета Антонова, которая находится в том же самолете, что Навальный, когда лайнер «Победы» уже был над Внуково, пилот объявил, что аэропорт закрыт по техническим причинам. По его словам, некий «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». Через несколько минут он добавил, что «проблемы во Внуково не будут разрешены» в срок, на который самолет «Победы» обеспечен топливом, поэтому лайнер отправится в Шереметьево.

Российская прокуратура ранее предостерегла москвичей от встречи Навального, сочтя ее несогласованным публичным мероприятием. 17 января перед прилетом оппозиционера в аэропорт перестали пускать людей, у которых нет билетов, у его здания выставили автозаки.

Силовики задержали соратников Навального, а также несколько журналистов. Кроме того, в петербургском «Пулково» были задержаны восемь человек, которые собирались в столицу встретить оппозиционера. По информации СМИ, общее число задержанных составило более 30 человек.

Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года, там он проходил лечение. 20 августа оппозиционер был госпитализирован в Омске — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня Навальный, который на тот момент был в коме, был эвакуирован в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции и Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Российские медики настаивают, что в организме Навального ядов найдено не было. Москва отвергает обвинения в применении боевого отравляющего вещества.

14 января, через день после того, как Навальный объявил о планах вернуться в Россию, российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что примет меры для его задержания. Ранее ведомство обвинило его в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше». По нему Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег получил 3,5 года колонии. Навальный не признал вину и связал свое преследование с политическими мотивами.