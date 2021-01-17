Вернувшегося в РФ Навального задержали прямо в аэропорту

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который вернулся в Россию из Германии, был задержан прямо в аэропорту сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«В аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении российского ведомства.

Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили там.

Раннее самолет с оппозиционером Алексеем Навальным и его женой Юлией на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево, куда его в последний момент перенаправили из Внуково.

Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года, там он проходил лечение. 20 августа оппозиционер был госпитализирован в Омске — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня Навальный, который на тот момент был в коме, был эвакуирован в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции и Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Российские медики настаивают, что в организме Навального ядов найдено не было. Москва отвергает обвинения в применении боевого отравляющего вещества.

14 января, через день после того, как Навальный объявил о планах вернуться в Россию, российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что примет меры для его задержания. Ранее ведомство обвинило его в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по делу «Ив Роше». По нему Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег получил 3,5 года колонии. Навальный не признал вину и связал свое преследование с политическими мотивами.