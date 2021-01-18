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В Украине за сутки всего 3 034 новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки всего 3 034 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3 034 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело — 5 236 человек, умерло 67 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января 2021 года. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 304 человека; летальных случаев — 67; выздоровело —5 236 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания COVID-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев инфицирования, 13 января зафиксировали 6 409 новых случаев, 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания COVID-19, 11 января было 4 288 новых случаев коронавирусной болезни.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 163 716 человек, 20 869 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 871 196 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

коронавирус
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